Взбешенная Волочкова раскрыла подробности разборок в самолете

Неприятный инцидент произошел с балериной по дороге с Мальдив. Звездная блондинка с бойфрендом Сергеем в прекрасном настроении направлялись домой с отдыха, но один из бортпроводников решил, что Анастасия Волочкова нарушает правила нахождения в воздушном судне.
Изначально говорилось о том, что танцовщица спустила маску и якобы отказалась вернуть ее на место, что послужило поводом для недовольства стюардов. Но, оказывается, дело было не только в этом.
По словам Анастасии Волоковой, скандал начался не из-за этого. "За то, что не я уступила ребенку место в самолете", – сообщила знаменитость причину задержания их с женихом полицией.
Также Анастасия Волочкова заверила, что носит маску всегда с собой. Она объяснила, что сняла ее на время, когда пила в самолете кофе. Избранник артистки Сергей добавил, что в этот момент к ним подошел сотрудник авиакомпании и потребовал надеть маску. На что мужчина предложил ему самому попробовать попить кофе в маске.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова намерена подать в суд на стюарда. Возмущенная звезда отметила, что с его стороны это настоящая провокация, отнявшая ее время и нанесшая урон деловой репутации.