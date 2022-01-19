Любовник Волочковой сделал заявление после устроенной в самолете перепалки

Избранники Анастасии Волочковой поделился неожиданными откровениями по поводу задержавших их полицейских.



Возлюбленный танцовщицы Сергей заверил, что у него нет претензий к стражам порядка, которые задержали звездную пару после прилета в аэропорт Шереметьево.

Более того, мужчина заявил, что полицейские – "золотые ребята". Сергей успокоил поклонников балерины, сказав, что у них сейчас все хорошо, передает телеканал "360". Спутник Анастасии Волочковой уточнил, что в отделении они провели несколько часов, после чего уехали ужинать.

Напомним, громкий скандал произошел в самолете, в котором королева шпагата и ее бойфренд летели с Мальдив в Москву. Бортпроводников возмутило то, что балерина сняла маску, пока пила кофе. Избранник артистки Сергей объяснил, что к ним подошел сотрудник авиакомпании и попросил артистку надеть маску. На это мужчина предложил ему самому попробовать попить кофе в маске.

Сама балерина ранее уточнила, что изначально к ней якобы придрались потому, что она не уступила место ребенку в салоне воздушного судна. Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова намерена подать в суд на "придравшегося" к ней стюарда. Она расценила ситуацию как намеренную провокацию, которая нанесла урон ее деловой репутации.