Устроившую скандал в самолете Волочкову вывели на чистую воду

Анастасия Волочкова снова оконфузилась.

Накануне Анастасия Волочкова вновь оказалась в гуще событий. На этот раз она устроила скандал в самолете из-за маски. Как оказалось, балерина отказалась соблюдать нормы безопасности. Возлюбленный звезды же уверял, что Анастасия лишь немного приспустила маску, чтобы глотнуть кофе, а злобные бортпроводники тут же накинулись на женщину.

Однако не уверения Сергея тут же нашлось опровержение. "Пятый канал" опубликовал видео, на котором четко видно, что Волочкова вовсе не надевала маску. На ролике женщина во всю фотографируется с поклонниками. Слышно, как по громкоговорителю сообщают о необходимости использовать средства защиты и об ответственности за несоблюдение правил. Однако балерина игнорирует предупреждение и продолжает заниматься своим делом.

Кстати, простой ссорой конфликт не обошелся. Когда звезда прилетела в Москву, ее тут же задержали правоохранительные органы. Об этом сообщил ее избранник Сергей.

Напомним, что прима Большого театра летела в Россию после отдыха на Мальдивах. Новогодние праздники она провела с новым ухажером, с которым женщина повстречалась на программе "Давай поженимся!". Волочкову позвали на шоу в качестве приглашенной звезды, однако Сергей ей так понравился, что она решила отбить его у "невесты".