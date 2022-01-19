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Шоу-бизнес
"Какое убожество": экс-продюсер Волочковой оплевал ее ухажеров и обвинил в бешенстве матки

"Какое убожество": экс-продюсер Волочковой оплевал ее ухажеров и обвинил в бешенстве матки

Бывший продюсер Волочковой рассказал о сотрудничестве со звездой.

Продолжение: Любовник Волочковой сделал заявление после устроенной в самолете перепалки
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У Анастасии Волочковой было немало романов, нынешний ее возлюбленный Сергей Кузнецов, как известно, сначала возглавлял комсомол на Украине. После политического переворота мужчина поддержал отделившуюся от страны Донецкую республику, из-за этого ему пришлось покинуть страну. Он перебрался в Россию и даже попробовал построить политическую карьеру, участвовал в муниципальных выборах в Чертаново. Однако выиграть у него не получилось, а потому ему пришлось работать банщиком, пока на его пути не встретилась известная балерина.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Недавно о приме Большого театра высказался продюсер Александр Валов. Он заявил, что ему грустно наблюдать сейчас за ее жизнью. Ведь раньше, по его словам, он устраивал Анастасии встречи с олигархами. Продюсер заявил, что у Волочковой был следующий райдер: элитное шампанское, букет роз и миллион рублей.

Однако продюсеру пришлось несладко во время сотрудничества с Волочковой. Так, он рассказал, как Анастасия пыталась завоевать сердце владельца сети фитнес-клубов "Зебра" Сергея Рощупкина. Валов тогда попросил Волочкову не встревать в отношения бизнесмена, так как он должен был вскоре жениться. Но балерина не стала его слушать и напросилась к нему в гости в Тайланд, где буквально, по словам продюсера, готова была прыгнуть к нему в постель. В итоге Валов поссорился с Волочковой, а позже вышла статья Пригожина, который обвинил ее в проституции. Тогда балерина посчитала, что во всем виноват именно ее продюсер.

Общение Валова со звездой закончилось избиением. Через некоторое время после ссоры он вновь решил связаться с Волочковой, предложив ей сотрудничество. Анастасия назначила встречу в ресторане и, по словам продюсера, позвала туда любовника с охранником, которые сидели за соседним столом. Александр заявил, что на выходе из заведения его побили, а балерина стояла рядом и обвиняла его в том, что он ее очерняет.

После этой ситуации Валов ничего не хочет знать о Волочковой. По его мнению, звезда опустилась, так как выбирает себе недостойных кавалеров. "Какое убожество ее окружает", – заявил он. Продюсер считает, что у звезды "бешенство матки", именно поэтому она столь неизбирательна в выборе мужчин.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 10:54 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки
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