Отбившая чужого мужчину Волочкова показала на камеру яйца

Анастасия Волочкова наслаждается романтическим отдыхом на Мальдивских островах. Туда женщина отправилась с банщиком Сергеем, с которым познакомилась на передаче "Давай поженимся!". С тех пор пара неразлучна, влюбленные даже встретили вместе Новый год.
Волочкова регулярно делится с фолловерами моментами из жизни на Мальдивах. Например, недавно избранник балерины украшал тропическое дерево мишурой, чтобы создать вокруг новогоднюю атмосфера. Анастасия тут же поделилась забавными кадрами.
Также прима Большого театра показывает, что она ест на отдыхе. Как оказалось, женщина строго следит за своей фигурой даже на Мальдивах, поэтому не поддается на соблазн съесть что-нибудь вкусное, но калорийное. Так, Волочкова показала фолловерам в своем "Инстаграм" скромный завтрак. Оказывается, балерина довольствуется лишь несколькими вареными яйцами.
Напомним, что Сергей, который сейчас с удовольствием греется на мальдивских пляжах, изначально предназначался другой женщине, к которой он и пришел на программу Ларисы Гузеевой. Волочкова же была приглашенной звездой и должна была помогать "невесте" с выбором кавалера. Однако балерине так понравился брутальный красавец, что она решила забрать его себе.