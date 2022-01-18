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Шоу-бизнес
Отбившая чужого мужчину Волочкова показала на камеру яйца

Отбившая чужого мужчину Волочкова показала на камеру яйца

Прима Большого театра отлично проводит время в компании брутального мужчины.
прочитано 288 раз

Анастасия Волочкова наслаждается романтическим отдыхом на Мальдивских островах. Туда женщина отправилась с банщиком Сергеем, с которым познакомилась на передаче "Давай поженимся!". С тех пор пара неразлучна, влюбленные даже встретили вместе Новый год.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Волочкова регулярно делится с фолловерами моментами из жизни на Мальдивах. Например, недавно избранник балерины украшал тропическое дерево мишурой, чтобы создать вокруг новогоднюю атмосфера. Анастасия тут же поделилась забавными кадрами.

Также прима Большого театра показывает, что она ест на отдыхе. Как оказалось, женщина строго следит за своей фигурой даже на Мальдивах, поэтому не поддается на соблазн съесть что-нибудь вкусное, но калорийное. Так, Волочкова показала фолловерам в своем "Инстаграм" скромный завтрак. Оказывается, балерина довольствуется лишь несколькими вареными яйцами.

Напомним, что Сергей, который сейчас с удовольствием греется на мальдивских пляжах, изначально предназначался другой женщине, к которой он и пришел на программу Ларисы Гузеевой. Волочкова же была приглашенной звездой и должна была помогать "невесте" с выбором кавалера. Однако балерине так понравился брутальный красавец, что она решила забрать его себе.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 09:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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