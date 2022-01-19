Устроившую скандал в самолете Волочкову с любовником забрали в полицию

Отдых балерины и ее избранника Сергея закончился неприятным инцидентом. Причиной стало то, что артистка пренебрегла санитарными нормами.
Вечером 18 января Анастасия Волочкова и ее спутник сели в самолет, где танцовщица спустила маску. Это не осталось незамеченным бортпроводниками. Они попросили звездную блондинку вернуть маску на место, но та закатила скандал.
В Сети появился ролик, на котором видно, как Анастасия Волочкова спорит с сотрудниками авиакомпании, снимая все на камеру. По прилету в Москву в салон воздушного судна зашли стражи порядка. Вместе с женихом королеву шпагата отправили в отделение полиции.
Сергей сообщил, что большинство пассажиров рейса в салоне самолета находились без масок. Однако придрались только к балерине. По его словам, стюард стал им грубить, провоцируя конфликт. "Я Волочкова просто", – объяснила случившееся знаменитость.
Звездная пара также рассказала, что в отделении полиции они пробыли пять часов, затем их отпустили. Танцовщица возмущена произошедшим и намерена судиться с бортпроводником. По ее словам, это настоящая провокация, отнявшая ее время и нанесшая урон деловой репутации.
Напомним, Анастасия Волочкова говорила, что видит в Сергее мужчину своей мечты. С ним она познакомилась на шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Однако многие россияне сомневаются, что мужчина является достойной парой балерине.