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Шоу-бизнес
Подтвердилось самое ужасное: Волочкова рассказала правду об отдыхе с новым любовником

Подтвердилось самое ужасное: Волочкова рассказала правду об отдыхе с новым любовником

Артистку Анастасию Волочкову окрутил 44-летний предприниматель.
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Отпуск бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой на Мальдивах продолжается. Балерина не устает делиться в соцсетях фотографиями с курорта, ведь ее новый избранник, менеджер подмосковного банного комплекса по имени Сергей, готов сутками снимать ее в разных позах на фоне голубого океана и зеленых пальм. 44-летний предприниматель и сам с удовольствием позирует перед объективом, демонстрируя подтянутую фигуру. Мужчине, как показалось, очень нравится внимание общественности, которым обеспечивает его связь со скандальной танцовщицей. Вероятно, он жаден до славы.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Тем временем поклонникам Волочковой не дает покоя вопрос о том, кто оплатил роскошную поездку. Народ подозревает, что Сергей отдыхает за счет Анастасии. Эти домыслы косвенно подтвердила и сама балерина. Общаясь с подписчиками личного инстаграм-аккаунта, танцовщица поведала, что виллу на Мальдивах она забронировала еще до знакомства со специалистом по банному искусству. Подписчики переживают за звезду, мол, подтвердились их самые ужасные опасения. Они подозревают, что Волочкову окрутил очередной альфонс.

Сергей между тем не устает признаваться в чувствах к Анастасии. В "Сторис" микроблога балерины мужчина заявил, что пленен ее красотой. Дескать, он утонул в глазах танцовщицы, как только увидел. Волочкова и ее новый любовник, напомним, познакомились на съемках шоу "Давай поженимся!". Анастасия должна была сосватать Сергея участнице программы, но решила оставить его себе. С тех пор парочка неразлучна.

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Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 12:20 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник

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очередная ежечасная проплаченная новость про сцань-алкашку
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