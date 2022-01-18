Вывалившую напоказ голую грудь Волочкову разнесли: Ненадолго хватило

Анастасия Волочкова поделилась свежими фотографиями с Мальдив. Звезда посетовала, что ее отдых подходит к концу и решила напоследок похвастаться загаром.
В своем инстаграм-аккаунте танцовщица опубликовала откровенный кадр без лифа бюстгальтера. Правда, голую грудь она прикрыла руками. Балерина на фото стоит в воде.
Поклонники похвалили Анастасию Волочкову за прекрасную фигуру. Однако многим снимок пришелся не по душе, и они раскритиковали знаменитость. "Начинается", "Прекрасен только океан!", "Под конец не выдержала", "Зачем?", "Ненадолго хватило, прорвало", – разнесли россияне звездную блондинку.
Напомним, 45-летняя Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах вместе с новым избранником Сергеем. С ним она познакомилась на передаче "Давай поженимся!" Первого канала. С тех пор пара неразлучна, влюбленные даже встретили вместе Новый год.
Как писали "Дни.ру", многие пользователи Сети переживают за балерину. Они считают, что Сергей – не пара танцовщице и предостерегают ее от необдуманного выбора. Некоторые предполагают, что мужчина неискренен с Анастасией Волочковой и просто хочет воспользоваться ее популярностью.