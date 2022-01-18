Россияне взвыли из-за внезапного ухода Манукяна

Весной прошлого года скандальное шоу "Дом-2" все-таки нашло свое место, но уже на другом телеканале. Многие ожидали и сохранения ведущих, но все пошло не по плану.

Ольга Бузова, которая всегда говорила о том, что вовсе не стесняется своей причастности к телестройке, вдруг покинула ее. Долгое время поющая ведущая практически в каждом интервью говорила о том, что "Дом-2" – большая часть ее истории. Однако у всего есть свой конец. Многим показался достаточно символичным тот факт, что ее место занял бывший возлюбленный.

Давида Манукяна за этот поступок осудили многие коллеги. Они указали, что его выбор якобы был не совсем корректным, учитывая то, что расстались они со звездой незадолго до него. Исполнитель не стал слушать поклонников экс-избранницы и остался на телестройке. Теперь же многим кажется, что для артиста якобы все завершилось.

Именно этот вопрос публика не переставала задавать всем причастным к проекту. На этот раз поклонники вынудили прервать молчание Ольгу Орлову. Певица нередко поддерживала своего коллегу во всех начинаниях. Она заступилась за Даву в момент, когда он только начал проводить свои благотворительные акции, и многие смеялись над ним.

Ольга опровергла уход Давида Манукяна. Она сообщила, что публика вовсе не из-за чего волноваться, так как Дава остался на своем месте. "Сейчас, наверное, это читает", – посмеялась Орлова. Успокоили ли ее слова переживающих россиян – пока не совсем понятно.

