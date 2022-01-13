24 миллиона рублей: "Муз-ТВ" оказался в беде из-за "голубков" Киркорова и Давы

В столичный Басманный суд поступил иск. Телезритель потребовал взыскать с телеканала 24 млн рублей в виде компенсации морального вреда.



При этом, судя по всему, истец крайне недоволен увиденным. Таких цифр в этом деле еще не было. Его имя уже было обнародовано. Валентин Семенов потребовал, чтобы телеканал выплатил ему лично 24 миллиона в виде компенсации морального вреда. Ранее он попробовал обязать "Муз-ТВ" перечислить еще сто миллионов рублей в пользу отечественного государства. Однако в последнем истцу отказали быстро.

Откуда именно появились такие крупные суммы – пока не совсем понятно, но мужчина намерен стоять на своем. По словам пресс-секретаря суда, не устроил Семенова именно тот момент, когда во время трансляции Давид Манукян и Филипп Киркоров появились вместе и общались достаточно близко. Несмотря на то, что большинство россиян убеждены, что кроме эпатажа все это не несет в себе иных смыслов, истца, видимо, этот вариант не устраивает.

Поговорить с самим Валентином Семеновым журналистам пока не удалось. Известно, что он подал иск еще летом, но принят к производству он был только в ноябре. Чем именно завершится эта история – пока сложно сказать, но телезритель настроен решительно.

Напомним, все случилось четвертого июня прошлого года. Тогда в столице прошла церемония вручения музыкальной премии "Муз-ТВ". Телеканал сам вел трансляцию громкого мероприятия, которое тут же прогремело на всю страну. Филипп Киркоров и Давид Манукян прибыли туда вместе. Они появились в белом автомобиле, а сопровождали их обнаженные крепкие мужчины с цветами. Роскомнадзор вынес "Муз-ТВ" предупреждение. Телеканал заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.