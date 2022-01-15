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Шоу-бизнес
"Неадекватный мужик": схватившегося на камеру за ствол мужчину Волочковой оплевали

"Неадекватный мужик": схватившегося на камеру за ствол мужчину Волочковой оплевали

Анастасия Волочкова наконец-то нашла свое счастье, однако избранник звезды пришелся по нраву не всем.
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Анастасия Волочкова недавно отхватила себе статного мужчина. Балерина пришла на программу "Давай поженимся" в качестве приглашенной звезды и углядела там Сергея. Накаченный красавец так понравился приме Большого театра, что она решила увести его от "невесты", к которой он пришел на шоу.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Сейчас пара наслаждается отдыхом на Мальдивах и кажется очень счастливой. Волочкова с большим удовольствием делится в своем микроблоге фотографиями с возлюбленным, ведь в нем буквально собраны все качества, которые она так ценит в мужчинах. Так, балерина не раз говорила о своей тяге к статным кавалерам.

Недавно Анастасия выложила в свой "Инстаграм" новые кадры с райских островов. На этот раз видео, которое она опубликовала в сторис, оказалось весьма необычным. На нем запечатлен почти полуголый Сергей, который, обмотавшись полотенцем, схватился за ствол дерева обеими руками. Таким образом избранник звезды хотел украсить дерево. Сама же Волочкова подписала, что застала Сергея за полезным занятием.

Кстати, позже балерина выложила фотографии с тем самым наряженным деревом. Однако не все подписчики разделили счастье звезды. Некоторые комментаторы негативно высказываются о Сергее. "Лишь бы он вас по приезде в Москву ине бросил", "Как же ты надоела со своими неадекватными мужиками", "Угомонись", – пишут фолловеры.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 11:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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