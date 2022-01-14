Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом

Друзей застукали на пляже в Доминикане. Судя по всему, кризис в отношениях между ними миновал. Сергей Лазарев перестал появляться с Алексом Малиновским на публике после того, как у приятеля рухнул криптобизнес.
Примечательно, что Сергей Лазарев не стал афишировать того, что отдыхает с другом. Но очевидцы все-таки ранее заметили их вместе и сняли на камеру. Теперь же поклонники исполнителя забили тревогу из-за странной сыпи, появившейся между ног звезды.
Сергей Лазарев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором фолловеры заметили у него небольшие высыпания на внутренней стороне бедер. "Сыпь между ног", – встревожилась обеспокоенная подписчица.
Напомним, в ноябре 2021 года Сергей Лазарев выпустил новый музыкальный альбом. Его разработала большая команда профессионалов, в которую вошел и верный друг певца Александр Малиновский. Плодотворная связь между мужчинами пригодилась в сотрудничестве. Партнер ублажил артиста написанием текста песни "Я не могу молчать".
Ранее Сергей Лазарев высказался о творчестве Потапа и Насти. Он осудил своих коллег за песню про мандаринки, которая содержит неоднозначный подтекст. По мнению певца, коллектив способен на более серьезные музыку и тексты.