"Только лично": Почему финалистка "Битвы экстрасенсов" отказалась помогать людям

Прославленное шоу "Битва экстрасенсов" о людях с паранормальными способностями помогло многим людям поверить во сверхъестественное. Участники проекта с уникальными данными пользуются бешеной популярностью среди россиян.
Рыжеволосая ведьма Мэрилин Керро трижды участвовала в телевизионном поединке, и все три раза выходила в финал. Победу одержать ей так и не удалось, зато ясновидящая преуспела в материнстве. Она родила двоих детей и теперь погружена в заботы об их воспитании.
Два года назад на поклонников экстрасенса свалилась неожиданная новость. Мэрилин Керро заявила, что по личным причинам не будет помогать людям. Многие пришли в замешательство, поскольку звезда "Битвы экстрасенсов" всегда казалась отзывчивой и доброй.
Наконец, ведьма выдала всю правду о ситуации. Она пояснила, что всегда шла навстречу тем, кому требовалась ее подмога. "Лишь сказала, что отказываюсь от консультаций на время беременности. Это была основная причина. К тому же я не принимаю онлайн, только лично", — сообщила прорицательница.
Напомним, победителем последнего, 22-го сезона "Битвы экстрасенсов" стал колдун из Санкт-Петербурга Максим Левин. "Главное, вы всегда должны верить, нет, даже знать, твердо знать, что Ваши желания исполнятся! И тогда начнут случаться чудеса", — такое напутствие он оставил фанатам в личном блоге.