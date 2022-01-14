"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение

Психолог Андрей Зберовский объяснил новые странные выходки российских звезд.



Новогодние каникулы не прошли для шоу-бизнеса даром. Многое изменилось, кто-то поменялся ролями, короли стали шутами, и наоборот.

Балерина Анастасия Волочкова день ото дня все больше удивляет своих подписчиков – она перестала раздвигать ноги где не попадя и вроде бы даже стала вести приличный образ жизни, а Григорий Лепс развелся и... разделся чуть ли не догола.

Поющая ведущая Ольга Бузова превзошла саму себя на отдыхе в Куршевеле. Видео с ее участием, которое выложила у себя ее коллега Клава Кока, заставило по-настоящему испугаться за артистку.

На кадрах Ольга Бузова навеселе танцевала так, как многим и не снилось. А ее состояние в Сети обсуждают до сих пор.

После скандала со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и "коньяком по утрам" Ольга Бузова поспешила поскорее замести все следы, поняв, что эта история играет не в ее пользу.



Но если от плохих комментариев можно легко избавиться, то от привычки кайфовать нет. На злополучном видео хмельная Оля Бузова исполняет "Катюшу", танцует на автопилоте и еле идет в сторону спа-центра.

Психолог, профессор и доктор культурологических наук Андрей Зберовский уверен, все это неспроста. Он уверен, чт о Бузова не оправилась после встречи с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым на вечеринке.

"Оля получила мощную эмоциональную встряску и еще не оправилась. Сейчас она в процессе стабилизации, обретения себя, выведена из равновесия", – отметил эксперт.



Психолог допустил и другую версию произошедшего. Возможно, Бузова просто хочет привлечь новый типаж мужчины. Ведь раньше она строила из себя хорошую девочку, и это не сделало ее счастливой в личном плане.