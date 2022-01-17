Оскандалившаяся Бузова показала россиянам сосок: Латекс и наигранные ужимки

На этот раз поющая ведущая, как и всегда, активно записывала "истории" в своем личном блоге. Она сделала достаточно яркий макияж с красной помадой, а волосы оказались убраны назад. "Гладкая" прическа у дивы является одной из самых любимых. Наряд, на этот раз, превзошел все ожидания.
Ольга Бузова не боится ни радикальных мини, ни самых необычных форм. Однако накануне она предстала в том, чего даже от нее никто не ожидал. Привычные роскошные костюмы заменил обтягивающий темный латекс. Знаменитость сообщила, что очень хотела бы рассказать поклонникам о той "бомбе", которую готовит, но пока еще рано.
При этом некоторые пользователи тут же отметили, что образ будто бы изменил Ольгу, а ее поведение на камеру кажется слегка наигранным. При этом все "ужимки" артистки отошли на второй план, когда публика оказалась ошарашена другим моментом. Дива решила не надевать белье под латексный костюм, а потому он слишком сильно обтянул то, что, возможно, не нужно было обтягивать.
Поклонники Ольги Бузовой заметили, что под нарядом отчетливо виден сосок поющей ведущей. При этом она никак не прокомментировала момент, несмотря на то, что все ждали от нее ироничного заявления на тему. Видимо, Ольга просто посчитала ситуацию вполне обычной и решила не тратить время на мелочи.