Нагиева заподозрили в романе с Гришаевой

Телеведущий бурно отреагировал на появление Нонны Гришаевой в шоу "Две звезды. Отцы и дети" Первого канала. Он дал пищу для пересудов о романе с актрисой. Звезда вместе с коллегами по шоу-бизнесу стала судьей на программе.
Увидев знаменитость, Дмитрий Нагиев сделал неожиданное заявление. "Как приятно встретить бывшую", – отметил он. Затем он добавил, что их связывает целый сезон в роли ведущих на передаче "Две звезды". Можно предположить, что шоумен, известный своим чувством юмора, просто пошутил.
Однако в Сети тут же поползли слухи о реальном романе звезд. Россияне предположили, что Нонну Гришаеву и Дмитрия Нагиева и впрямь могли в свое время связывать любовные отношения.
Отметим, что шоумен является завидным холостяком. Но свою личную жизнь он держит в тайне от общественности. Известно, артист был женат на ведущей Алисе Шер. У пары появился на свет сын Кирилл. Телеведущему приписывали множество романов с известными красавицами. Например, поговаривают, что у шоумена был роман с Ларисой Гузеевой.
Напомним, ранее Дмитрий Нагиев впервые обратился к своему внебрачному сыну Марку. У звезды есть двое внебрачных наследников: мальчик от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор.