Нагиев впервые официально обратился к внебрачному сыну

54-летний Дмитрий Нагиев держит свою личную жизнь за семью печатями. Однако накануне Нового года он неожиданно сделал сенсационное признание в шоу "Голос" первого канала.

Известно, что артист был единожды женат – на Алисе Шер. В этом браке у него появился на свет сын Кирилл. Супруги разошлись 11 лет назад. Поговаривали, что поводом стали измены Дмитрия Нагиева.

Также есть информация, что у телеведущего есть еще двое внебрачных наследников: сын Марк от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор. Дмитрий Нагиев никогда не подтверждал эти данные. Однако в финальном выпуске шоу "Голос" шоумен впервые публично обратился к Марку.

Ведущий телепроекта заявил, что хочет поздравить мальчика с днем рождения мальчика. Ему исполнилось 13 лет. при этом Дмитрий Нагиев напрямую не стал говорить о том, что речь идет о его сыне. Он отметил, что обещал Марку поздравить его с именинами.

Ведущий выразил уверенность в том, что впереди мальчика ждет большая, красивая и счастливая жизнь. Также он добавил, что папа и мама очень его любят. Откровения Дмитрия Нагиева произвели фурор. Поклонники все же выяснили, о ком говорил шоумен, и оценили его признание.

Можно предположить, что скоро Дмитрий Нагиев представит общественности внебрачного сына, особенно если он решит пойти по стопам отца. К слову, старший наследник звезды так и сделал: Кирилл стал актером. Сейчас ему 32 года. Напомним, ранее шоумен шокировал публику просьбой посоветовать ему венеролога.