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Май 23, 2017
просмотры: 123

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

567

Съемки очередной части "Елок", премьера которой запланирована на 21 декабря 2017 года, закончились всего несколько часов назад, и у редакции Dni.Ru появились свежие снимки с площадки. Особенно трогательно смотрятся вместе партнеры Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева, которым довелось станцевать "медляк". Судя по всему, у их героев – роман.

Режиссеры Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников пригласили в свой проект много новых звезд. "Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Екатерина Климова, Валентина Мазунина, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Андрей Бурковский и другие, – перечислил счастливчиков Жора. – Из прошлых "Елок" в фильме героев немного, но столпы – Иван Ургант, Сергей Светлаков, голос Константина Хабенского – конечно, остаются".

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