Валерия в свадебном платье ошарашила подписчиков неожиданным решением

Подписчики Валерии уже привыкли наблюдать за ее семейной идиллией в социальных сетях. Однако накануне звезда выложила фотографию, которая ввела в ступор многих фанатов. Так, на снимке женщина позирует в белом платье, которое напоминает свадебное. Многие даже забеспокоились, неужели артистка развелась с Пригожиным и уже успела выскочить замуж за другого?
Однако все обошлось. Певица всего лишь примерила новогодний образ. Также в комментариях Валерия рассказала, что хочет вернуть старую праздничную традицию и нарядить в этом году елку. Украсить дерево звезда хочет не привычными гирляндами, а старыми игрушками, хлопушками и флажками.
Вероятно, певица хочет подготовить дом к приезду маленькой внучки – дочки сына Арсения. Первого января семья будет праздновать не только Новый год, но и день рождения Селин.
Напомним, что от Пригожина у Валерии нет детей. Но они вместе воспитывают наследников от прошлых браков. Год назад сын Арсений подарил звездной маме внучку. И теперь артистка души в ней не чает, всячески балует и делится подробностями ее жизни в микроблоге. Так, малышка уже уверенно стоит на ножках, а ее реакции стали осмысленными.