Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности

Российская актриса и дочь великого русского писателя Василия Шукшина Мария стала рупором антипрививочников и ежедневно транслирует факты, которые якобы говорят об опасности и неэффективности прививок от коронавируса. По мнению звезды, вакцина "меняет мозг", и это еще чуть ли не самое страшное.
В последнее время заявления Марии Шукшиной антипрививочного характера становятся все более радикальными. Это дало повод коллегам задуматься, что она находится под чьим-то опасным влиянием.
Российский народный артист Борис Щербаков в эфире передачи "Судьба человека" на "России 1" высказался о сложившейся непростой ситуации. Он отметил, что хочет лично поговорить с 54-летней Марией Шукшиной и вразумить актрису.
72-летний актер считает Шукшину умной женщиной, но крайне обеспокоен ее поведением. Он уверен, что актриса попала под чье-то серьезное и очень опасное влияние.
Такого же мнения придерживается родная сестра Марии Шукшиной Ольга. Она и вовсе допустила, что ее родственница попала в какую-то секту.
Напомним, ранее Мария Шукшина в своем телеграм-канале написала о том, что происходящее в современном мире напоминает ей сюжет антиутопии "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Якобы разработчики прививок тоже намерены изготавливать разные препараты под мутирующие штаммы коронавируса "с изменениями мозга, соответствующими этим названиям".