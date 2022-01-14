"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины

Артист скорбит по талантливой коллеге. Он дал понять, что Анастасия Вознесенская была дорогой его сердцу актрисой. "Я ее обожал, мне очень жаль", – высказался Станислав Садальский.
Он отметил, что вдова Андрея Мягкова являлась одной из самых невостребованных, но при этом фантастической актрисой. Садальский добавил, что это большое несчастье. Он посетовал, что Анастасия Вознесенская так и не сыграла роли, достойной ее таланта. Актер заявил, что его коллега была очень закрытым человеком.
Напомним, о смерти артистки стало известно 14 января. Анастасия Вознесенская ушла в мир иной в возрасте 78 лет. Причиной кончины знаменитости стали последствия коронавируса, которым звезда переболела ранее.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Вознесенская пережила своего талантливейшего мужа меньше, чем на год. Андрей Мягков умер 18 февраля прошлого года вследствие острой сердечной недостаточности. Супруги прожили вместе целых 58 лет. В последние годы жизни актриса сильно болела и даже не смогла прийти на прощание с любимым мужем по состоянию здоровья.
Анастасия Вознесенская запомнилась по ролям фильмах "Гараж", "Майор Вихрь", "Вокзал на двоих" и другим. Актриса была обладательницей многих государственных наград.