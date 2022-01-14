Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
20:17
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
19:56
"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение
19:54
Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
19:38
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов
19:36
"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение
19:33
Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро
19:09
Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна
19:06
Вдова усопшего в 46 лет Зеленского: Все произошло на моих глазах
19:03
"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины
18:24
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников
18:23
"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной
18:03
У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала
18:00
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
17:45
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
17:43
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком
17:38
"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика
17:22
Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза
17:09
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
17:08
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
16:43
Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе
16:37
Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками
16:35
Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание
16:09
Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды
16:04
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера
15:47
Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа
15:41
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе
15:39
Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью
15:33
Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!
15:12
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
14:52
Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова
14:51
Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник
14:49
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок
14:48
"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров
14:44
Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка
14:33
Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру
14:26
"Лисичку жалко": Изменившуюся Кожевникову жестко приложили
14:15
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
14:10
Отказ Кабо, нищая общага, слухи о связи с Боярским и его побеги: что навсегда изменило судьбу Самохиной
14:04
"Закодировано у русских в генах": СМИ США подняли истерику после слов Путина
14:00
Бешеные деньги: Бородина проговорилась о тратах на коммунальные услуги
13:56
"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях
13:31
На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок
13:31
"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса
13:29
"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника
13:22
Как рассчитать размер пенсии после индексации выше инфляции
13:12
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
13:12
Не смогла жить одна: бездетная больная вдова умерла вслед за Мягковым
13:09
Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева
12:52
"Муж запрещает": Пережившая предательство скромница Хилькевич прилюдно оголилась
12:43
Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины

"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины

Станислав Садальский отреагировал на известие о смерти вдовы Андрея Мягкова – Анастасии Вознесенской.
прочитано 574 раза

Артист скорбит по талантливой коллеге. Он дал понять, что Анастасия Вознесенская была дорогой его сердцу актрисой. "Я ее обожал, мне очень жаль", – высказался Станислав Садальский.

ПО ТЕМЕ

Не пришла на похороны мужа и ушла за ним почти через год: как жила вдова Мягкова

Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Он отметил, что вдова Андрея Мягкова являлась одной из самых невостребованных, но при этом фантастической актрисой. Садальский добавил, что это большое несчастье. Он посетовал, что Анастасия Вознесенская так и не сыграла роли, достойной ее таланта. Актер заявил, что его коллега была очень закрытым человеком.

Напомним, о смерти артистки стало известно 14 января. Анастасия Вознесенская ушла в мир иной в возрасте 78 лет. Причиной кончины знаменитости стали последствия коронавируса, которым звезда переболела ранее.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Вознесенская пережила своего талантливейшего мужа меньше, чем на год. Андрей Мягков умер 18 февраля прошлого года вследствие острой сердечной недостаточности. Супруги прожили вместе целых 58 лет. В последние годы жизни актриса сильно болела и даже не смогла прийти на прощание с любимым мужем по состоянию здоровья.

Анастасия Вознесенская запомнилась по ролям фильмах "Гараж", "Майор Вихрь", "Вокзал на двоих" и другим. Актриса была обладательницей многих государственных наград.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр из фильма "Утренний обход"
Автор: 14 января 2022, 19:03 Источник: "Газета.ru" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине

Журналистка не стала скрывать чувства

Шоу-бизнес

Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна

Он назвал причину
Шоу-бизнес

СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

Пара отдыхает на горнолыжном курорте

Шоу-бизнес

54-летний Нагиев закричал после оргазма: Страшно, когда вывалилось

Публика ахнула

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+