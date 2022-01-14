"Не узнать!": Разведенный Лепс шокировал голым телом

Знаменитый артист после развода с женой быстро привел себя в тонус, ведь жизнь и карьеру никто не отменял. Звездный мужчина принял участие в фотосессии, ради которой ему пришлось показать голое тело. Григорий Лепс приятно удивил поклонников, когда сверкнул в кадре мускулистой грудью.
Певец опубликовал в "Инстаграм" ряд эксклюзивных фотографий, которые были сделаны в Милане. Сначала вокалист позировал в пальто, а потом оказался перед камерой в трусах и ботинках. На шею мужчина повесил огромный крест. Стилисты позаботились о модной прическе. 59-летнему красавцу вплели в волосы длинную хулиганскую косичку.
Благодаря подтянутой фигуре, Григорий Лепс казался энергичным мужчиной в самом расцвете сил, но его выдало выражение лица. Никакой улыбки, потухший взгляд. Судя по мимике, артист испытывал неудовольствие или же у него было плохое настроение.
Так или иначе, поклонников шокировало преображение кумира. Фанаты не ожидали увидеть певца полуголым, да еще и в дерзком имидже. Григорий Лепс всполошил народ. "Совсем не узнать! Перевоплощение!", "Экстрим какой-то", "Уставший Маугли", "Лепса ничем не испортить", "Кризис среднего возраста?", "Похож на индейца племени Апача!" — написали пользователи Сети.