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Авг. 15, 2017
просмотры: 123

Российские мужчины разделись ради Путина

567

Основатель популярной соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров предложил российским пользователям присоединиться к флешмобу и публиковать свои снимки с голым торсом, подражая президенту России Владимиру Путину. Мужчины активно подхватили эту акцию и стали выкладывать весьма эротичные фото под хештегом #PutinShirtlessChallenge.

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