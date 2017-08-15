Российские мужчины разделись ради Путина

Основатель популярной соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров предложил российским пользователям присоединиться к флешмобу и публиковать свои снимки с голым торсом, подражая президенту России Владимиру Путину. Мужчины активно подхватили эту акцию и стали выкладывать весьма эротичные фото под хештегом #PutinShirtlessChallenge.