"Реально кукушка отъехала": Гузеева призналась в жутких последствиях болезни

Ведущая популярного телевизионного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Лариса Гузеева призналась, что испытывает проблемы в профессиональной сфере. У нее наблюдаются резкие скачки настроения и приступы неоправданной агрессии. Звезда связывает это с перенесенным осенью коронавирусом.
Напомним, осенью 2021 года после поездки в оздоровительный центр в Крыму Лариса Гузеева была госпитализирована с пневмонией.
Ведущая целый месяц восстанавливала здоровье и делала в больнице №40 в Коммунарке различные капельницы. По признанию Гузеевой, это время было настоящим кошмаром. После выписки проблемы не кончились.
"У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия", – заявила Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся!".
Родные Ларисы Гузеевой тоже замечают перепады ее настроения, которые случаются на ровном месте, и с пониманием относятся к этому. Сама же телеведущая уверена, что ни в чем не виновата, и происходящее является именно последствием перенесенной инфекции.
На этом проблемы у Гузеевой не кончились. Помимо агрессии у нее наблюдаются проблемы с памятью. Дошло до того, что она говорит начало предложения, а к концу забывает, с чего начала.