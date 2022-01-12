"Лежачий": вскрылась страшная правда о Куравлеве

Здоровье Леонида Куравлева оставляет желать лучшего, об этом сообщила соседка артиста.

Как оказалось, киноактер Леонид Куравлев уже несколько лет сидит дома, не выходя даже на улицу. С журналистами пообщалась его соседка, которая рассказала правду об артисте. "Он лежачий", сообщила женщина, заявив, что ничего более подробного не знает о Леониде. Она также отметила, что актер не одинок, за ним ухаживает его дочь, которая ходит в магазин. Кроме того, соседка отметила, что семья звезды живет достаточно скрытно и не открывает двери гостям.

Напомним, что ранее сообщалось, что Куравлев был госпитализирован, у него были подозрения на пневмонию. Еще до этого актер жаловался на плохое самочувствие, у него было низкое давление. Леонид Вячеславович даже вызвал неотложку, ему оказали помощь, поэтому ехать в больницу он отказался.

Стоит отметить, что это еще не весь список проблем со здоровьем, с которыми столкнулся артист в последнее время. У актера были проблемы с желудком, из-за чего ему даже сделали операцию. Сообщалось, что Куравлев не мог есть, поскольку испытывал проблемы с глотанием пищи. Чтобы устранить недуг, врачи чуть-чуть разрезали стенку желудка и вставили специальную трубку, через которую поступало питание.