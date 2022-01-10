85-летний Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Согласно данным телеграм-канала Readovka, артиста отправили реанимацию больницы в Коммунарке. По имеющимся данным, у него подтвердился коронавирус. Актер находится в тяжелом состоянии. За его самочувствием пристально следят врачи.
Выяснилось, что звезду театра и кино госпитализировали еще 6 января. У Леонида Куравлева были проблемы с дыханием. В настоящее время артист находится на кислороде, поскольку его легкие поражены, предает StarHit. Источники в больнице сообщили, что сатурация пришла в норму, температура у знаменитого пациента пониженная, как и давление.
Известно, что Леонид Куравлев в последнее время страдал от гипертонии. У актера часто кружилась голова. Его общее состояние также вызывало повод для беспокойства. Летом прошлого года звезду даже потребовалась срочная помощь медиков. Тогда артист дома упал в обморок.
На связи с клиникой постоянно находятся дети Леонида Куравлева — Василий и Екатерина. Актер с дочерью проживает в столичной квартире знаменитого Дома на набережной.
Как писали "Дни.ру", после кончины супруги Нины Васильевны в 2012 году Леонид Куравлев почти прекратил поддерживать связь с коллегами, он не появляется на публике и уже давно не снимается в кино. Близкие звезды отмечают, что актер так и не смог смириться с утратой любимой женщины. Супруги прожили вместе более полувека.