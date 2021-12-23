Грудастая Семенович получила приз за большие заслуги

В минувшее воскресение прошла церемония вручения премии Christmas Awаrds, где появились важные медийные личности. Анна Семенович стала почетным гостем мероприятия с титулом самой сексуальной радиоведущей. Ей вручили статуэтку и хвойный букет в качестве приза.
Светская львица показала фанатам вознаграждение в инстаграм-аккаунте. Свою победу она сочла заслуженной и приятной. Звезда намекнула, что ее заслуги достаточно большие. "Я десять лет работаю на Русском радио и очень люблю свою работу", — лаконично выразилась знаменитость.
Анна Семенович поблагодарила организаторов за оказанный прием и комфортную атмосферу. Ей было в удовольствие встретиться на вечеринке с друзьями в преддверии Нового года.
Она сделала несколько кадров с коллегами по цеху. Певица позировала рядом с Сергеем Лазаревым, Эвелиной Бледанс, Митей Фоминым и другими артистами.
Пользователи Сети по-разному прокомментировали публикацию поп-дивы. Многие решили поддержать Анну Семенович, но нашлись и жесткие критики. "Радостно получать признание за свой труд! Поздравляю!", "Анька, скоро морда треснет, хватит пельмени на ночь жрать. Давай уже или худей, или рожай", "Какие уродливые на этих фото получились лица..." — выразился народ.