Невестка крупно подставила Орбакайте: Растрепанная и в растянутой майке

Пара живет в апартаментах певицы в Майами. Супруга Преснякова-младшего Алена Краснова выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта семейное видео, на котором родственники музицируют. На кадрах Кристина Орбакайте играет на синтезаторе с детьми.
При этом певица запечатлена в домашнем, не очень приглядном виде. Судя по всему, звезда устала от макияжа и укладки волос для концертов и решила расслабиться в неформальной обстановке.
Кристина Орбакайте собрала волосы в небрежный пучок и надела майку, которая выглядит растянутой. Но даже в таком домашнем виде исполнительница не теряет природной грации.
Как писали "Дни.ру", недавно Кристина Орбакайте удивила россиян своим преображением. Она предстала на фото с темными волосами, чем шокировала публику. Более того, актриса стала говорить о беременности. Выяснилось, что она снимается в новом сезоне сериала "Тест на беременность".
Напомним, ранее сын Кристины Орбакайте принял вызов на бой от скандально известного актера Алексея Панина. Звезды встретились на ринге в рамках проекта "Наше дело". Никита Пресняков досрочно победил в поединке, отправив артиста в нокаут.