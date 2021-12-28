50-летнюю Орбакайте призвали срочно похудеть: Кровь из глаз

В свои 50-лет знаменитость может дать фору многим молодым красавицам. Поклонники постоянно интересуются, как ей удается оставаться такой моложавой и свежей.

Несколько часов назад в личном блоге Кристины Орбакайте появилось видео. Она облачилась в роскошное объемное белое платье, украшенное перьями, и принялась кружиться под музыку. Стилисты собрали волосы артистки в высокий пучок, а ее лицо обрамили длинные сверкающие серьги. Сама певица улыбалась и выглядела совершенно счастливой.

Многие восхитились красотой и утонченностью знаменитости. "Кристина, вы просто пушинка, которую хочется поймать", "Какая роскошная женщина", "Вот бываю "дорогие" дамы. Вы просто королева", "Смотрела бы и не отрывалась", "Невероятная красавица. Как и мама", – указали поклонники.

Однако некоторые их не поддержали. Все дело в том, что платье выглядит достаточно массивным. Многим показалось, что это якобы поправилась Кристина Орбакайте. Они призвали ее вернуться в прежнюю форму. "Не нравится, очень плохо. Платье полнит, или вы полная", "Кровь из глаз, пора худеть", "Кристина, была же худой, не надо так", "Верните Кристину нормальную", – возмутились злые языки.

Поклонники тут же заступились за кумира. Они отметили, что нужно просто посмотреть на лицо и руки звезды, чтобы понять, что она все еще очень стройна и прекрасна. Кристину же они попросили не слушать хейтеров, которые просто завидуют ее внешнему виду.