Развлекался на концертах и дружил с сиделками: как мечтавший о монастыре Куравлев жил в доме престарелых

Представитель пансионата рассказал, что происходило с артистом в стенах центра

Несколько дней назад 85-летний Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке. Пока близкие и поклонники молились за здоровье легендарного артиста, которому диагностировали поражение легких, стало известно о том, как он жил последние несколько месяцев до госпитализации. Оказалось, актер больше полугода провел в специальном заведении для пожилых, где у него успел сложиться свой образ жизни.

Леонид Вячеславович очутился в пансионате "Идиллия" по решению сына. За внушительные деньги артисту предоставили в центре элитную одноместную палату, наблюдение врачей, питание, досуг и даже интересную компанию. По словам представителя резиденции для пожилых людей, в число их подопечных входят и другие небезызвестные личности. Однако легендарный артист предпочел старикам общество местных сиделок.

Как рассказал представитель "Идиллии", Куравлев так и не смог обзавестись новыми друзьями в стенах заведения, но скучать ему точно не приходилось. Чаще всего артист общался с сиделками пансионата, и не упускал возможности заваливать их комплиментами. К тому же, в гости к Леониду Вячеславовичу нередко приходили родные.

Помимо интересных собеседников, в распоряжении актера были занятия с психологом, реабилитологом и психиатром и даже концерты, которые организуют в центре специально для пожилых людей. По словам представителя пансионата, Куравлеву удалось покорить буквально всех местных специалистов.

Как рассказывал представитель "Идиллии", артист поступил к ним в плохом состоянии. Леонид Вячеславович не ходил, не хотел есть, был очень худой и страдал от проблем со слухом. В центре актер не только встал на ноги и обзавелся слуховым аппаратом, но и заметно преобразился внешне. Даже не верится, что Куравлев смог так измениться, если еще недавно в его жизни, кажется, не было места радостям.

Как рассказал "Известиям" художник Никас Сафронов, еще год назад Леонид Куравлев грезил о том, чтобы уйти в монастырь. Народный артист захотел отгородиться от всех после смерти любимой супруги Нины. Мужчина очень спокойно сообщил другу семьи о своих планах по телефону. По словам Сафронова, он неоднократно пытался помочь товарищу, но тот все время отказывался.