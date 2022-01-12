Кровавая трагедия: Бывший муж Бородиной разбился на мотоцикле

Бизнесмен Курбан Омаров попал в ДТП на Пхукете. Экс-супруг Ксении Бородиной пролил кровь.

После развода с известной ведущей Курбан Омаров стал все чаще говорить о своей кончине. В эфире телешоу он признавался, что чувствует приближение смерти. А усевшись в самолет на пути в Тайланд, бизнесмен отметил, что может попросту не долететь. Недавно стало известно, что экс-супруг Ксении Бородиной попал за границей в транспортную аварию, едва не распрощавшись с жизнью.

В "Инстаграм" Курбан Омаров сообщил, что разбился на мотоцикле, будучи на волоске от смерти. В итоге он лишь поранил колени и поцарапал руку, что в принципе незначительно для здорового спортсмена. Однако сейчас бизнесмен активно развивает личный блог, поэтому решил разыграть кровавую трагедию, нагнетая жути.

"Лечу такой и думаю, что вот прям щас, вот так все и закончится. Навстречу машина, жизнь начала пробегать перед глазами", — поделился воспоминаниями бывший избранник Ксении Бородиной.

Впечатлительные пользователи Сети поддались драматизму хитрого страдальца и призвали его быть осторожнее ради блага своих детей. От первого брака мужчина воспитывает сына-подростка Омара, а в отношениях с телезвездой у него появилась дочь Теона, которой сейчас шесть лет.

Одни комментаторы сочли, что Курбан Омаров потерпел наказание по кармическим законам, а другие пошутили, что Ксения Бородина наслала на бывшего мужа порчу. "Сам искушает судьбу. Разве так можно?", "Очень легко отделался", "Вы были лучше. Все дурное лезет", "Как баба. Зачем все это? Подорожник приложи", — отреагировал народ.