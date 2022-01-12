"Как рано-то": Симоньян ошеломлена преждевременным уходом Зеленского

Новость о скоропостижной смерти Михаила Зеленского всколыхнула общественность.

Ночью 12 января пришла трагическая весть о том, что 46-летний телеведущий скончался на отдыхе в Доминикане. Многочисленные коллеги, друзья и знакомые Михаила Зеленского пришли в ужас от этого известия, ведь мужчина отправился в отпуск и ничто не предвещало беды. Ошеломлена трагедией и журналистка, коллега покойного Маргарита Симоньян.

Женщина высказалась о случившемся в своем телеграм-канале.

"Как рано-то, нет слов... Царство Небесное," – написала потрясенная преждевременным уходом ведущего журналистка.



Напомним, что обстоятельства смерти Михаила Зеленского еще выясняются. Официальной версии пока нет, но по информации СМИ мужчина скончался в результате инсульта. Медики приложили все усилия, но не смогли помочь журналисту.

Михаил Зеленский хорошо знаком российским зрителям по многим телевизионным проектам. Телеведущий более 20 лет работал на федеральных каналах и вел популярные программы.

Многие коллеги покойного все еще не могут поверить в случившееся, ведь мужчина был молод и полон сил. Слова скорби уже высказали Дмитрий Борисов, Алла Довлатова, Дмитрий Губерниев и другие известные российские журналисты.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что молодую вдову Михаила Зеленского обвинили в скоропостижной смерти супруга.