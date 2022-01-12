"Жуткие вести": Борисов потрясен внезапной кончиной Зеленского

Сегодня ночью в СМИ распространилась ужасная новость о том, что во время отпуска в Доминикане скончался известный российский телеведущий Михаил Зеленский. Мужчине было всего 46 лет. По предварительной версии причиной смерти считается инсульт.
Как только эта информация просочилась в Сеть, ошеломленные коллеги Зеленского стали публично реагировать на произошедшее. Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов в Сторис своего инстаграм-аккаунта опубликовал фото покойного и выразил соболезнования всем близким и друзьям ушедшего из жизни мужчины.
"Жуткие вести из Доминиканы," – написал потрясенный до глубины души Борисов.
Слова непонимания, отчаяния и глубокой скорби появились и в аккаунтах других коллег покойного. Радиоведущая Алла Довлатова написала, что она пребывает в настоящем ужасе и очень надеется, что все это неправда. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что это настоящее горе – мужчины работали вместе и дружили в течение многих лет – об этом сообщил телеканал "360".
Известно, что Михаилу Зеленскому неожиданно стало плохо на отдыхе в жаркой стране. Мужчину экстренно доставили в больницу. Местные врачи пытались сделать все возможное, но спасти звездного пациента так и не смогли. Детали произошедшего еще выясняются.