Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"

В начале 2022 года с легендарным артистом случилась беда. Леонид Куравлев очутился в реанимации Коммунарки, намучившись сполна. У 85-летнего мужчины диагностировали поражение легких, он не смог самостоятельно дышать. Ковид не подтвердился. Сейчас друзья и поклонники звезды молятся и надеются, что все обойдется.
Всплыла информация о жизни, которую вел актер последние несколько месяцев. Оказалось, что кумир миллионов около года проживал не в своем шикарном жилище в центре столицы, а в специальном заведении для пожилых, которое в народе называют "домом престарелых".
Тем не менее родные сбагрили артиста не в унылое мрачное помещение, а в элитную палату санатория, где старики коротают дни за внушительные деньги. Леонид Куравлев очутился там по решению сына. Пребывание в обычном одноместном помещении без статусных привилегий там стоит более семи тысяч рублей в сутки. В стоимость входят и осмотры ряда врачей, и еда, и досуг.
Представитель резиденции для пожилых людей заверила, что сотрудники в свое время помогли звезде встать на ноги, поскольку Леонид Куравлев поступил к ним не в лучшем состоянии. До последнего служащие заведения старались обеспечить его необходимым. Мужчина проходил специальную программу реабилитации.