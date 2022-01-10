Пережившая кому МакSим ответила на издевку Собчак: Ксюша знает больше

Марина Максимова не стерпела неприятный выпад в сой адрес и ответила Ксении Собчак.

Ксения Собак брала интервью у многих звезд шоу-бизнеса. Так, несколько месяцев назад к ней приходила певица МакSим. Звезда рассказывала о своем опыте болезни коронавирусом, ведь долгое время она даже лежала в коме.

После беседы Собчак отозвалась об артистке в своем личном блоге. Так, она сказала, что Марина – это подтверждение того, что интервью будет нежным, если персона открыта и приятна. Перед Новым годом Ксения Анатольевна решила поздравить людей, которые к ней приходили, подарками. Каждому она подарила толстовки, на которых были напечатаны цитаты, сказанные во время интервью. Надпись на кофте Максимовой была следующая: "Я вела себя плохо".

Певица решила ответить подшутившей над ней Собчак. Однако сделала она это в той же ироничной форме. Так, артистка лаконично написала, что Ксюша знает о ней немного больше.

Напомним, что летом 2021 года МакSим попала в больницу, ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на то, что исполнительница была в сознании, вскоре она почувствовала себя хуже, а потому было принято решение ввести женщину в состояние искусственной комы. У Марины легкие были поражены на восемьдесят процентов, однако ей все же удалось пойти на поправку.