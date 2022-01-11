Подцепившая заразу от американца Наталья Штурм взмолилась: Поберегите себя

На своей странице в "Инстаграм" Наталья Штурм рассказала, что заболела коронавирусом. Она "подхватила заразу" во время общения с другом, который приехал из Америки. Звезда рассказала, как начиналась ее болезнь ковидом. Примечательно, что женщина была привита.
По признанию певицы, сперва заложило нос, начался насморк. Также она стала часто чихать. Эти симптомы являются основными. Причем во время чихания у человека складывается ощущение, будто вирус находится где-то внутри, щекоча нос и провоцируя чихание.
В своем микроблоге артистка призвала людей отказаться от встреч с людьми, которые приехали из другой страны. Так, она сообщила, что даже на таком элитном курорте, как Куршевель, все заразились ковидом. Певица попросила беречь себя, поскольку "омикрон" – это "реальная зараза", которую можно подцепить даже после обычного разговора.
Напомним, что заболеваемость новым штаммом в последнее время усилилась во всем мире. Однако, к счастью, в нашей стране еще не так много заразившихся. Кстати, из-за распространения "омикрона" королева Великобритании даже не стала традиционно праздновать Рождество.