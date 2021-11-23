"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой

Известная артистка Наталья Штурм влипла в грязную историю. Виной этому послужило бурное прошлое звезды и ее любовные отношения. Недавно вдова Михаила Танича рассказала о том, что певица крутила роман с шансонье Александром Новиковым.
В Сети всплыли громкие сплетни, якобы артистка родила дочь не от мужа, а от своего коллеги. Журналисты связались с Натальей Штурм, чтобы узнать всю правду. Вокалистка опровергла бесхитростные подозрения. "Все эти слухи больно бьют и по мне, и по моей дочери", — призналась знаменитость.
Поп-звезда утверждает, что у нее не было интима с Александром Новиковым, в результате которого она забеременела. Однако Наталья Штурм резко отказывается обсуждать близкую связь с коллегой. Вопросы об этом ее раздражают.
Приглашают артистку даже сделать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту. Звезда деликатно отвергает подобные предложения. Анализ родства, судя по всему, пугает ее. "Очень надеюсь, Новиков ни на какие проверки не пойдет", — поведала журналистам Наталья Штурм.
Напомним, Наталья Штурм пожаловалась на равнодушие своего сына Арсения. Три года назад артистка потеряла связь с наследником. Юноша совсем не интересуется ее жизнью. Певица заявила, что не сможет его простить и радушно принять.