Собчак заступилась за угрожавшую ей Блиновскую: Не виновата

Ксения Собчак высказалась об интервью с Еленой Блиновской.

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у гуру марафона желаний Елены Блиновской, в котором она развеяла мнение о том, что Блиновская – это добрая фея, которая исполняет желания. Женщина предстала в новом свете, была агрессивной и даже угрожала Собчак. Так, во время сплава по реке она предупредила, что плюнет в лицо журналистке или скинет в воду за обесценивание ее работы.

Многих такое поведение Блиновской возмутило, ведь она по сути угрожала журналистке. Однако, на удивление, Собчак заступилась за обидчицу. Так, она сказала,что есть два типа людей. Кто-то работает, а кто-то мечтает. Также она заявила, что в нашей стране очень популярна сказка про Емелю, который бездельничал и наладил жизнь, поймав щуку, исполняющую желанию. По мнению Ксении, Елена не виновата в том, что люди в России предпочитают загадывать мечты и ждать их исполнения, нежели трудиться и пробивать себе дорогу собственными усилиями.

Также Собчак отметила, что данное интервью – это не попытка разоблачить Блиновскую, так как она успешный человек. Цель же журналистки заключалась в том, чтобы разобраться, почему философия, которую проповедует Елена, стала настолько популярной. Так, она заявила, что всегда были различные гуру и секты, за которыми шли люди, мечтающие о легкой жизни.