Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли

Татьяна Тарасова попала в больницу уже второй раз за эту зиму. Поклонники и коллеги крайне обеспокоены ситуацией. В прошлый раз знаменитость пропустила съемки финала шоу "Ледниковый период". Ее место временно занял Филипп Киркоров, который признался в любви и бесконечном уважении к легендарному тренеру. Исполнитель призвал всех молиться за здоровье Татьяны Анатольевны.
Известно, что на этот раз тренеру стало не очень хорошо в Рождество. Седьмого января она вызвала скорую, но уехать вместе с медиками в больницу отказалась. Судя по всему, тогда убедить легенду в необходимости госпитализации врачам не удалось. Позднее она все-таки решила разобраться с состоянием и согласилась лечь в больницу.
По данным СМИ, тогда Татьяна Тарасова жаловалась на частые головные боли, но решилась на госпитализацию вовсе не из-за них. Как сообщает "360", основной причиной стал хронический холецистит. Это заболевание характеризуется воспалением стенки желчного пузыря. Чаще всего им страдают именно женщины.
Несмотря на обострение заболевания, сперва тренер приняла решение лечиться амбулаторно. Сегодня утром она подтвердила, что находится в одной из столичных больниц. Татьяна Анатольевна не стала говорить о своем самочувствии. Публика верит в лучшее и надеется на скорейшее выздоровление Тарасовой.