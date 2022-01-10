"Женщина, которую все хотят": зачем Волочкова затащила любовника на Мальдивы

Весь "Инстаграм" Анастасии Волочковой заполонили фотографии с Мальдив с ее новым любовником Сергеем. Блондинка то и дело делится кадрами с мужчиной. "Это такая радость быть в крепких, сильных, но нежных и любимых объятиях", – пишет счастливая блондинка.
"Реакция не может быть здоровой или не здоровой. Мы можем говорить о каком-то поведении, о какой-то последовательности шагов, которая должна приводить к какому-то позитивному результату. Любое поведение, которое делает Анастасия Волочкова, она ждет, что будут какие-то позитивные последствия. Это прежде всего материальные последствия. Образ Анастасии Волочковой – это образ желанной женщины, женщины, которую все хотят на протяжении пяти-десяти лет", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.
Психолог сделал несколько предположений, зачем же балерина затащила ухажера на Мальдивы. Влюбленные отдыхают, вкусно едят и купаются, пока многие также пытаются понять намерения танцовщицы.
"Возможно, здесь могут быть рекламные контракты с этими отелями, которые она показывает. Она же их рекламирует. Она показывает как бы свою личную жизнь, а с другой стороны, она рассказывает, что она была именно в этом отеле или именно с этим человеком, который так же может быть заинтересован в том, чтобы о нем говорили на большую аудиторию", – высказался эксперт.