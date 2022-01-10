"Слушайся его": нового любовника благодарят за перевоспитание Волочковой

45-летняя Анастасия Волочкова давно заслужила "народное" звание "королевы шпагата". В последнее время же звездная блондинка перестала постоянно выкладывать в соцсети свою растяжку.

Балерина хвасталась шпагатом везде, где только можно. Мест, где она делала это, не счесть. Однако уже пару недель танцовщица не публиковала ни одного подобного снимка.

Поклонники Анастасии Волочковой заметили это и предположили, что таким образом на балерину повлиял ее новый бойфренд Сергей. Пара отметила Новый год в Москве, а затем влюбленные улетели на Мальдивы. С отдыха артистка выкладывает в свой инстаграм-аккаунт фото в купальнике и не перестает восхищаться мужчиной.

Анастасия Волочкова уверяет, что партнер окружил ее вниманием и заботой. Она называет его прекрасным, добрым, сильным и сексуальным. Завистникам же балерина настоятельно рекомендует заняться своей личной жизнью.

Россияне порадовались за звезду и поблагодарили Сергея за перевоспитание Анастасии Волочковой. Многие считают, что благодаря ему она прекратила демонстрировать на публику растяжку и стала заметно скромнее. "Как вы хороши без шпагата!", "Слушайся его, видно, что парень хочет вам добра!", – высказались фолловеры.

Напомним, знаменитость познакомилась с Сергеем на шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Правда, о мужчине ходят шокирующие слухи в Сети. Так, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что он является альфонсом и довольно агрессивным типом. Но, вполне возможно, что такие данные распространяют завистники и недоброжелатели.