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Шоу-бизнес
"Попа желанная": Бородина рассказала о сексуальных предпочтениях нового любовника

"Попа желанная": Бородина рассказала о сексуальных предпочтениях нового любовника

Ксения Бородина продолжает делиться снимками с отдыха.
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Ведущая выложила фото с пляжа в купальнике, акцентировав внимание на своих ягодицах. Интересная подпись к посту заставила поклонников выдвигать разнообразные теории о личной жизни Ксении. "У довольной собой женщины... попа не накаченная, а желанная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – многозначительно подписала Бородина.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Фанаты тут же предположили, что таким образом звезда намекнула на сексуальные предпочтения ее нового любовника. В Сети отметили, что Ксения выгляди счастливой и удовлетворенный, а новый пост заставил сделать выводы о причинах радости.

Напомним, после развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова появилось огромное количество слухов. Общественность бурно обсуждает предполагаемые измены Бородиной. Любовником, по слухам, был Трофим Смищенко, который раньше дружил с Омаровым.

Приближенные источники утверждают, что Трофим хвастался сексуальными утехами с Бородиной еще когда она была в браке. Теперь поклонники ищут различные доказательства того, что между бывшими друзьями правда роман. Стоит отметить, что на дне рождения дочери Ксении Смищенко не скрывал чувств, обнимал Ксению прилюдно, не боясь камер. Она, в свою очередь, жарким объятия не препятствовала.

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Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 02:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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