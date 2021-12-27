Дочь Кончаловского с бананом во рту шокировала народ

Дочь Егора Кончаловского стала моделью и удивляет россиян экстравагантными снимками.

Многие запомнили Машу Кончаловскую кудрявой девочкой с пухлыми щечками. Дочь режиссера никогда не отличалась худобой, поэтому никто даже и предположить не мог, что она станет моделью.

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Однако возраст взял свое. Маша выросла, заметно похудела и буквально шокировала народ своим внешним видом. Более того, некоторые даже заподозрили, что у девушки проблемы со здоровьем. Так, фанаты начали приписывать ей анорексию. И неудивительно, ведь, по словам самой Кончаловской, она сбросила двадцать килограмм.

Похорошевшая наследница продюсера создала страницу в "Инстаграм", где делилась секретами своего похудения. Затем девушка поступила в институт, выбрав творческую специальность. А позже и вовсе объявила, что начала карьеру модели. На данный момент Мария ведет активный образ жизни: учится и работает. Также ее часто можно увидеть на светских мероприятиях, куда она приходит с матерью Любовью Толкалиной.

Накануне девушка выложила в сторис в "Инстаграм" фото и видео с последней фотосессии. Видно, что девушка позирует в очень коротком платье или тунике, выставляя напоказ длинные ноги. Также она поделилась шуточными кадрами. На одном из них Маша засовывает в рот банан.