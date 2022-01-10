В опозоренную Бузову смачно плюнули

Блогер Инна Бисерова вывела Ольгу Бузову на чистую воду.

Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев жестко раскритиковали образ Бузовой на дне рождении премии "Муз-ТВ". "Платье неказистое, фигуру не красит, ботфорты не подходят", – высказались звезды, тем самым опозорив красотку.

Вообще внешний вид артистки стали осуждать все чаще и чаще. Экс-ведущая и участница "Дома-2" старается удивлять своих поклонников и коллег необычными нарядами, но получается у нее это не всегда. Дело в том, что по словам одного из ведущих шоу "Ты – топ-модель на ТНТ", бывшая супруга Дмитрия Тарасова экономит на стилисте.

"Бузова хочет всегда, чтобы о ней везде говорили, девушка ради хайпа даже готова наряжаться в такие эпатажные костюмы. Оля умеет вокруг себя создавать ажиотаж и привлекать вспышки фотокамер. Она настоящая актриса, которая пишет свой сценарий жизни. Я уверен, каждая премия – это продуманный шаг вперед для создания хайпа", – сделала смачный плевок в сторону певицы Инна Бисерова.

Напомним, что от Рогова и Кацева досталось не только исполнительнице многих хитов, но и королю поп-музыки Филиппу Киркорову. Эксперты решили, что брюнет не очень серьезно отнесся к мероприятию, так как появился на нем в обычном костюме, похожем на пижаму. Однако его образ блогерам понравился больше, чем платье телеведущей.