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Шоу-бизнес
В опозоренную Бузову смачно плюнули

В опозоренную Бузову смачно плюнули

Блогер Инна Бисерова вывела Ольгу Бузову на чистую воду.
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Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев жестко раскритиковали образ Бузовой на дне рождении премии "Муз-ТВ". "Платье неказистое, фигуру не красит, ботфорты не подходят", – высказались звезды, тем самым опозорив красотку.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Вообще внешний вид артистки стали осуждать все чаще и чаще. Экс-ведущая и участница "Дома-2" старается удивлять своих поклонников и коллег необычными нарядами, но получается у нее это не всегда. Дело в том, что по словам одного из ведущих шоу "Ты – топ-модель на ТНТ", бывшая супруга Дмитрия Тарасова экономит на стилисте.

"Бузова хочет всегда, чтобы о ней везде говорили, девушка ради хайпа даже готова наряжаться в такие эпатажные костюмы. Оля умеет вокруг себя создавать ажиотаж и привлекать вспышки фотокамер. Она настоящая актриса, которая пишет свой сценарий жизни. Я уверен, каждая премия – это продуманный шаг вперед для создания хайпа", – сделала смачный плевок в сторону певицы Инна Бисерова.

Напомним, что от Рогова и Кацева досталось не только исполнительнице многих хитов, но и королю поп-музыки Филиппу Киркорову. Эксперты решили, что брюнет не очень серьезно отнесся к мероприятию, так как появился на нем в обычном костюме, похожем на пижаму. Однако его образ блогерам понравился больше, чем платье телеведущей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 12:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость934761
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Журналисты как цепные псины ради пиара накинулись на Бузову.Можно подумать Бузова единственная недопевица в России.На более влиятельных журналюги трусят гавкать.А тут...покровителя нет,можно и засветиться.Я считаю,не нравится-не слушайте. Да и на себя-то посмотреть не мешало бы таким как толстомордый Губерниев пес охранный и ему подобные.
Гость939616
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Бузова затмила Волочкову по популярности в новостях.
...гость
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Гость939616
Бузова затмила Волочкову по популярности в новостях.
Что у одной и другой новости не очень хорошие, про них пишут правду,какие они развратно тупые ,НО одна хоть мужиков имеет ,другая до такой степени уродка ,бегут от неё ,кроме фотки ,дел никаких с ней А она тварь так старается задницу сует в камеру,лазерным пистолетом под платье тыкает или ,как бы танцует ,салфетку между ног засовывает и трет ей промежность ,пьет и правда с утра ,а вечером заправляется так,что лезет на эстраду,видно людей собирается удивлять своим воем ,но жаль иностранцев ,кровь из ушей им не нужна
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