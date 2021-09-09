Никому не нужен: скорбящие напоказ в соцсетях звезды плевали на похороны Краснова

Сценограф Борис Краснов занимался оформлением концертных программ Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Александра Малинина, Валерия Меладзе, Александра Розенбаума... Жаль только, что нужен был он им всем только при жизни. Проститься с ним практически никто не пришел.



Продюсеры Александр Достман и Евгений Болдин, актер Стас Садальский, певец Валерий Сюткин, юморист Максим Галкин, певица Алла Пугачева – вот, пожалуй, и все знаменитости, которые присутствовали на прощании с Борисом Красновым в траурном зале Троекуровского кладбища. В итоге журналистов было намного больше, чем друзей.

А уж какие стенания начались в социальных сетях, когда 7 сентября стало известно, что художник умер. Игорь Николаев, Любовь Успенская, Александр Васильев напоказ убивались так, что, казалось, никого роднее и дороже не было.

Но, как пела все та же мудрая Алла Пугачева, "вся наша жизнь – словно бал лицемерия"...

Очень легко горевать в соцсетях. И куда труднее подняться, поехать по дождю на окраину Москвы, принести цветы в знак признательности за все. Как сделала та же Примадонна, у которой и больное сердце, и малые дети, и живет в области, и вообще она даже у ближайшей подруги Галины Волчек на похоронах не присутствовала. Кстати, Пугачева была той, кто вместе с Кобзоном, давал деньги на дорогостоящее лечение Краснова. Это и есть дружба.

Конечно, у Краснова было много врагов, завистников, недоброжелателей. А когда в августе 2011 года он был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок, многие от него просто отвернулись и сделали вид, что никогда не знали.

Бог им судья.

Его дочь Дарина у гроба сказала, что у отца был непростой, вспыльчивый характер. И она попросила прощения у всех, кого он мог обидеть. Хотя правильно было в этот скорбный день просить прощения именно у покойного – за всего обиды вольные и невольные. Ибо он ушел, а нам с этим грузом жить.