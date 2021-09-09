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Никому не нужен: скорбящие напоказ в соцсетях звезды плевали на похороны Краснова

Никому не нужен: скорбящие напоказ в соцсетях звезды плевали на похороны Краснова

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Продюсеры Александр Достман и Евгений Болдин, актер Стас Садальский, певец Валерий Сюткин, юморист Максим Галкин, певица Алла Пугачева – вот, пожалуй, и все знаменитости, которые присутствовали на прощании с Борисом Красновым в траурном зале Троекуровского кладбища. В итоге журналистов было намного больше, чем друзей.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

А уж какие стенания начались в социальных сетях, когда 7 сентября стало известно, что художник умер. Игорь Николаев, Любовь Успенская, Александр Васильев напоказ убивались так, что, казалось, никого роднее и дороже не было.

Но, как пела все та же мудрая Алла Пугачева, "вся наша жизнь – словно бал лицемерия"...

Очень легко горевать в соцсетях. И куда труднее подняться, поехать по дождю на окраину Москвы, принести цветы в знак признательности за все. Как сделала та же Примадонна, у которой и больное сердце, и малые дети, и живет в области, и вообще она даже у ближайшей подруги Галины Волчек на похоронах не присутствовала. Кстати, Пугачева была той, кто вместе с Кобзоном, давал деньги на дорогостоящее лечение Краснова. Это и есть дружба.

Конечно, у Краснова было много врагов, завистников, недоброжелателей. А когда в августе 2011 года он был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок, многие от него просто отвернулись и сделали вид, что никогда не знали.

Фото: Дни.ру

Бог им судья.

Фото: Дни.ру

Его дочь Дарина у гроба сказала, что у отца был непростой, вспыльчивый характер. И она попросила прощения у всех, кого он мог обидеть. Хотя правильно было в этот скорбный день просить прощения именно у покойного – за всего обиды вольные и невольные. Ибо он ушел, а нам с этим грузом жить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру
Автор: 9 сентября 2021, 16:06
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Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

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