"Начался настоящий апокалипсис": покинувшего Россию Киркорова настигла боль

Филипп Киркоров побывал в Венеции на презентации товаров для дома, ювелирных изделий и коллекции Ala Moda модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны.



Из-за своего внушительного роста певец стал самой заметной персоной на светском мероприятии. Яркое шоу состоялось на знаменитой площади Сан-Марко. Правда, короля российской эстрады за рубежом настигла стихия.

Филипп Киркоров рассказал, что после начала показа вдруг "начался настоящий апокалипсис" – пошел град. Артист отметил, что ему было больно и весело.

Исполнитель успел сняться с рядом мировых знаменитостей. Он сфотографировался с Дольче и Габбаной, Дженнифер Лопес, Моникой Беллуччи, Шэрон Стоун и Хелен Миррен.

Ранее появилась информация о том, что у Филиппа Киркорова появились серьезные проблемы – он оказался в "черном списке" должников, которые не оплатили государству крупную сумму. Лишь за последние месяцы у звезды накопилось около двадцати штрафов, общая сумма которых достигла 44 тысяч рублей.

Так что Филиппу Киркорову пришлось неоднократно отвечать за свои действия в суде. А недавно Федеральная налоговая служба заблокировала некоторые счета Филиппа Киркорова, как индивидуального предпринимателя.

