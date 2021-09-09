"Начался настоящий апокалипсис": покинувшего Россию Киркорова настигла боль

Из-за своего внушительного роста певец стал самой заметной персоной на светском мероприятии. Яркое шоу состоялось на знаменитой площади Сан-Марко. Правда, короля российской эстрады за рубежом настигла стихия.
Филипп Киркоров рассказал, что после начала показа вдруг "начался настоящий апокалипсис" – пошел град. Артист отметил, что ему было больно и весело.
Исполнитель успел сняться с рядом мировых знаменитостей. Он сфотографировался с Дольче и Габбаной, Дженнифер Лопес, Моникой Беллуччи, Шэрон Стоун и Хелен Миррен.
Ранее появилась информация о том, что у Филиппа Киркорова появились серьезные проблемы – он оказался в "черном списке" должников, которые не оплатили государству крупную сумму. Лишь за последние месяцы у звезды накопилось около двадцати штрафов, общая сумма которых достигла 44 тысяч рублей.
Так что Филиппу Киркорову пришлось неоднократно отвечать за свои действия в суде. А недавно Федеральная налоговая служба заблокировала некоторые счета Филиппа Киркорова, как индивидуального предпринимателя.
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