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Шоу-бизнес
"Дед в маразме": Отцу Фриске дали под дых за одержимость детскими трупами

"Дед в маразме": Отцу Фриске дали под дых за одержимость детскими трупами

Сенсационное заявление отца Жанны Фриске шокировало народ. Мужчину признали ненормальным.
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Кончина потрясающей артистки Жанны Фриске причинила боль ее близким родственникам. Родители покойной певицы испытали настоящий ужас, потеряв любимую дочь. Однако и раньше они сталкивались с коварством смерти. Недавно отец усопшей Владимир рассказал, что у Жанны Фриске был брат-близнец, который умер через две недели после рождения.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Мужчина красочно описал в интервью, как в морге ему вынесли семь мертвых младенцев и он сразу узнал среди них своего сынишку. Блогера Лену Миро взволновали признания Владимира. Она сочла, что Владимир одержим детскими трупами и спросила у своих подписчиков, почему и зачем он рассказывает шокирующие истории.

Пользователи Сети проанализировали слова отца Жанны Фриске и пришли к двум выводам. Во-первых, они назвали мужчину вышедшим из ума. Во-вторых, они решили, что Владимир пытается заработать денег на трагических воспоминаниях.

"Дед в маразме совсем", "Так начинается деменция", "Какой мерзкий дед", "У него явно уже что-то с головой", "Уже давно крышей поехал. Абсолютный неадекват", "Правильно, что Дмитрий внука не дает, у него уже старческое слабоумие", — заявил народ в блоге Лены Миро. Комментаторы отметили, что отец Жанны Фриске нуждается в медицинской помощи, так как его жуткие заявления ничем хорошим не закончатся.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Igor Rodin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 19:49 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость640640
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Без стыда и совести,сколько можно о нем и его воровитой семейке писать,очередной высе..р папашки
Гулик
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Злые- всё! Все планы разрушили у старика. А,ведь, намечались и ток-шоу и интервью. Сколько денег "уплыло" от него. Не дали дяде Вове, вдоволь, пофантазировать.
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