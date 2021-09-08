"Дед в маразме": Отцу Фриске дали под дых за одержимость детскими трупами

Сенсационное заявление отца Жанны Фриске шокировало народ. Мужчину признали ненормальным.

Кончина потрясающей артистки Жанны Фриске причинила боль ее близким родственникам. Родители покойной певицы испытали настоящий ужас, потеряв любимую дочь. Однако и раньше они сталкивались с коварством смерти. Недавно отец усопшей Владимир рассказал, что у Жанны Фриске был брат-близнец, который умер через две недели после рождения.

Мужчина красочно описал в интервью, как в морге ему вынесли семь мертвых младенцев и он сразу узнал среди них своего сынишку. Блогера Лену Миро взволновали признания Владимира. Она сочла, что Владимир одержим детскими трупами и спросила у своих подписчиков, почему и зачем он рассказывает шокирующие истории.

Пользователи Сети проанализировали слова отца Жанны Фриске и пришли к двум выводам. Во-первых, они назвали мужчину вышедшим из ума. Во-вторых, они решили, что Владимир пытается заработать денег на трагических воспоминаниях.

"Дед в маразме совсем", "Так начинается деменция", "Какой мерзкий дед", "У него явно уже что-то с головой", "Уже давно крышей поехал. Абсолютный неадекват", "Правильно, что Дмитрий внука не дает, у него уже старческое слабоумие", — заявил народ в блоге Лены Миро. Комментаторы отметили, что отец Жанны Фриске нуждается в медицинской помощи, так как его жуткие заявления ничем хорошим не закончатся.