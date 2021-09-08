Всплыли данные о жутком отклонении Богомолова: Я маниакален

Константин Богомолов нередко публикует различные посты достаточно философского содержания в своем личном блоге. На этот раз он сумел удивить многих.

На странице режиссера в "Инстаграме" появился кадр из сериала "Псих" Федора Бондарчука. В ленте именно Константин исполнил главную роль. Пост оказался посвящен некоторому сходству самого артиста с его персонажем. Он рассказал, что и в реальной жизни замечает некоторые отклонения.

"Я маниакален относительно гигиены", – признался Константин Богомолов. Напомним, его герой в сериале испытывает проблемы в социальной жизни, так как старадает гермофобией, боязнью микробов. Из-за этого он постоянно моет руки, носит с собой салфетки и другие предметы гигиены.

Однако пост режиссера оказался не совсем об этом. Он отметил, что из-за "маниакальности" не переносит общественных уборных, а затем сравнил с ними участки для голосования. Мысль Богомолова завершилась на том, что власти ввели голосование на цифровых избирательных участках, чему он очень рад. "Там ваш голос никто не украдет", – обозначил еще один плюс дистанционного участия режиссер.

В комментариях под постом мнения разделились. Многие поблагодарили Константина Богомолова за информацию и поддержали его. Другие же осудили режиссера за то, что пост якобы является рекламным. В комментариях знаменитость вежливо беседует со своими подписчиками.

