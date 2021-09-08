"Зачем так позориться?": Рудковская с треском провалилась

Светскую львицу Яну Рудковскую поймали на хитрой лжи. Звезду дерзко разоблачили.

Известный в "Живом Журнале" блогер Писокоть Великолепный провел собственное расследование о честности Яны Рудковской, пишет Life. В ходе него был проанализирован эффектный наряд телеведущей, который знаменитость надевала на вечеринку по случаю дня рождения в 2017 году. Выяснилось, что звезда вышла в свет в платье вовсе не от бренда Valentino. Блогер решил, что Яна Рудковская надула россиян, выдав китайскую подделку за люксовую вещь.

Платье от Valentino, которое приглянулось ведущей, после модного показа приобрела Николь Кидман. Блогер внимательно сравнил фотографии голливудской дивы и российской блондинки якобы в одинаковой одежде, в результате чего разоблачил Яну Рудковскую. И крой ее наряда, и фурнитура оказались далекими от оригинала.

Ведущая любит хвастаться творениями известных кутюрье, которые имеются в ее гардеробе. Теперь светской львице придется избирательнее относиться к словам и нарядам. Звезда с треском провалилась, пытаясь пустить пыль в глаза. Писокоть Великолепный убедил своих читателей в том, что Яна Рудковская увлеклась фальшивками и не гнушается щеголять в одежде сомнительного производства. "Не понимаю: зачем так позориться? Заказала бы у молодого дизайнера без имени", — выразился один из пользователей Сети.