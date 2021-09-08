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Шоу-бизнес
Внезапно пропавшего Леонтьева застукали бегущим от врачей

Внезапно пропавшего Леонтьева застукали бегущим от врачей

Исполнитель хита "Казанова" буквально пропал с радаров. Валерий Леонтьев рассекретил причину ухода.
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Знаменитый артист Валерий Леонтьев, как восставший из пепла Феникс, объявился на публике. Полтора года назад певец внезапно ускользнул со сцены. Фанаты били тревогу, беспокоясь за состояние мужчины. В период отсутствия артист перенес сложнейшие и страшные операции — на колено и на глаза, о чем неустанно писали в СМИ. К счастью, Валерий Леонтьев прошел реабилитацию и теперь снова в строю.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Корреспонденты 5-tv.ru узнали подлинную причину того, почему певец взял в работе долгий перерыв. На самом деле он давно хотел отдохнуть от постоянных выступлений и расписанных по минутам дел, но решиться на уход было непросто. Начало пандемии с отменой концертов упростило задачу певцу, а потом здоровье заставило его забыть о сцене. "Моя мечта давняя — пролежать на диване. Я сначала мечтал полгода, а оказалось полтора", — поделился Валерий Леонтьев.

Журналисты застукали маэстро бегущим от врачей. Он не намерен доживать остаток лет в небытии под надзором медиков. Валерий Леонтьев отправляется в большой тур по России-матушке, несмотря на трудности со здоровьем. "Я начинаю гастролировать в Крыму, на Кавказе, потом в Сибири", — сообщил артист. Певец отметил, что на вечеринках и светских тусовках будет обходиться без алкоголя. Он вычеркнул спиртное из жизни, чтобы не навредить себе.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 13:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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