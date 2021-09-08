Внезапно пропавшего Леонтьева застукали бегущим от врачей

Исполнитель хита "Казанова" буквально пропал с радаров. Валерий Леонтьев рассекретил причину ухода.

Знаменитый артист Валерий Леонтьев, как восставший из пепла Феникс, объявился на публике. Полтора года назад певец внезапно ускользнул со сцены. Фанаты били тревогу, беспокоясь за состояние мужчины. В период отсутствия артист перенес сложнейшие и страшные операции — на колено и на глаза, о чем неустанно писали в СМИ. К счастью, Валерий Леонтьев прошел реабилитацию и теперь снова в строю.

Корреспонденты 5-tv.ru узнали подлинную причину того, почему певец взял в работе долгий перерыв. На самом деле он давно хотел отдохнуть от постоянных выступлений и расписанных по минутам дел, но решиться на уход было непросто. Начало пандемии с отменой концертов упростило задачу певцу, а потом здоровье заставило его забыть о сцене. "Моя мечта давняя — пролежать на диване. Я сначала мечтал полгода, а оказалось полтора", — поделился Валерий Леонтьев.

Журналисты застукали маэстро бегущим от врачей. Он не намерен доживать остаток лет в небытии под надзором медиков. Валерий Леонтьев отправляется в большой тур по России-матушке, несмотря на трудности со здоровьем. "Я начинаю гастролировать в Крыму, на Кавказе, потом в Сибири", — сообщил артист. Певец отметил, что на вечеринках и светских тусовках будет обходиться без алкоголя. Он вычеркнул спиртное из жизни, чтобы не навредить себе.

